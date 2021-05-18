18 Mayıs 2021 Salı 12:46 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 12:46

Marketlerin kaçta kapandığı yeni dönemde alışveriş yapacak olan vatandaşlar taradfından merak ediliyor. Tam kapanma sonrası normalleşme tedbirlerinin yer aldığı genelge, İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Kademeli normalleşmede uygulanacak tedbirler arasında yer alan marketlerin çalışma saatleri de değiştirildi. Buna göre marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kademeli normalleşmede marketler kaça kadar açık? İşte hafta içi ve hafta sonu marketlerin açılış-kapanış saatleri

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kademeli normalleşme genelgesine göre market çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Yayınlanan genelge kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağında hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri şu şekilde:

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) marketler akşam saat 20.00'a kadar açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet verebilecek.

HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

HAFTA SONU, ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAK!

Genelgede marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği belirtildi.

ONLINE MARKET VE YEMEK SİPARİŞİ 07.00-00.00 ARASI

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesine göre online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecek.

AÇILACAK DİĞER İŞLETMELER

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası, tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte Haziran'ın 1'ine kadar kademeli normalleşme tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.