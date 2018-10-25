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Marketlerden hırsızlık yaptı, 'Zararlarını karşılamak istiyorum' dedi

Adana'da, girdiği marketlerden kaşar peynir ve şampuan çalan Barış K. (26), güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak, yakalandı. Gözaltına alınan Barış K., sorgusunda, 'İşsiz olduğum için param yoktu. Yaptığımdan pişmanım, zararlarını karşılamak istiyorum' dedi.

  • DHA
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Hırsızlık olayları, Seyhan ilçesinde meydana geldi. Barış K., Gülbahçesi Mahallesi'ndeki markete girip, reyondan aldığı 2 paket kaşar peyniri pantolonun içine gizleyerek, dışarı çıktı. Barış K., daha sonra geldiği Fevzipaşa Mahallesi'ndeki marketten de 4 şampuanı aynı yöntemle çaldı. Hırsızlık olaylarını fark eden market sahiplerinin ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Barış K.'yi tespit edip, 'hırsızlık' suçundan sabıkası olduğunu saptadı. Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan Barış K., sorgusunda, "İşsiz olduğum için param yoktu. Yaptığımdan pişmanım, zararlarını karşılamak istiyorum" diye konuştu. Barış K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

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