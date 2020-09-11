Markette indirim sosyal mesafeyi unutturdu, tekmeler havada uçuştu

IHA 11 Eylül 2020 Cuma 15:30 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 15:30

Batman’da bulunan market zincirinin bir şubesi, indirim kampanyası başlattı. İndirimi öğrenen vatandaşlar dün sabah saatlerinde marketin önüne gelmeye başladı. Marketin kapısının açılması ile birlikte vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini unutarak içeri girmeye çalıştı. Maske ve mesafe kuralının unutulduğu markette vatandaşlar, indirime giren ürünleri almak için birbirleri ile yarıştı. Korona virüse davetiye çıkarılan anlarda bazı vatandaşlar ise indirime giren dizüstü bilgisayarı almak için birbirleri ile kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredeki vatandaşların kavgayı izlediği görülürken olay, güvenlik güçlerinin markete gelmesi ile son buldu.