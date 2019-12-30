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Gemi kablolara zarar verdi: Marmara Adası dünden beri elektriksiz

BALIKESİR’e bağlı Marmara Adası’nda, denizin dibinde bulunan elektrik iletim kablolarının, buradan geçen bir geminin zarar vermesi sonucunda arızalanması nedeniyle dün saat 15.00’ten bu yana elektrik kesintisi yaşanıyor. Sorunun çözülmesi amacıyla ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

DHA30.12.2019  11:13 - Güncelleme: 30.12.2019  11:17
Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda dün saat 15.00 sıralarında Narlı’dan, Marmara Adası’na denizin dibinden giden elektrik kablolarında, bölgeden geçen bir geminin zarar vermesi neticesinde arıza meydana geldi. Bunun üzerine bölgede faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve belediye ekipleri, kabloların tamiri için çalışmalara başladı. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.
Konuyla ilgili Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “Hizmet bölgemizde yer alan Balıkesir’e bağlı Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisi bir geminin deniz altı kablolarına zarar vermesi ile meydana gelmiştir. Bunun üzerine bölgede kablo test aracı ve cihazlarla yapılan taramada karadan 6 bin 800 metre civarı uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir. Deniz altı hatlarda arıza giderme çalışmalarının aralıksız sürüyor ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerimiz zorlanıyor. Bu sürede Marmara Adası’nda jeneratör kurma çalışmaları da başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle Erdek-Marmara-Avşa feribot seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

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