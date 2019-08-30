Son olaydan sonra yasak geldi

Marmara Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yangın olaylarının önüne geçilmesi amacıyla 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi gereğince ilçemiz sınırları içinde mülkiyeti şahıslara ait olan bahçeler de dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun ateş yakmak yasaklanmıştır. Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.

Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, geçtiğimiz günlerde adada meydana gelen yangında zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Uğuz, hasar belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde tüm kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını açıkladı.