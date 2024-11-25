İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2024 Pazartesi / 24 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5992
  • EURO
    36,2529
  • ALTIN
    2969.77
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Marmara Adası'nda mermer ocağında göçük! Cansız bedenine ulaşıldı
Güncel

Marmara Adası'nda mermer ocağında göçük! Cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan ikinci kişinin cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 06:57 - Güncelleme:
Marmara Adası'nda mermer ocağında göçük! Cansız bedenine ulaşıldı
ABONE OL

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Ahmet Özmen'in ardından Mustafa Dak'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Blok mermerlerin altında kalan Dak'ın cenazesine ulaşan ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla cesedi bulunduğu yerden çıkarttı.

Mustafa Dak'ın cenazesi, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ekipler, toprak kaymasının nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında 24 Kasım'da toprak kayması meydana gelmiş, işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte inen mermer bloklarının altında kalmıştı. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.