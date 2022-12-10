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Marmara Bölgesi için fırtına alarmı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 12:29 - Güncelleme:
Marmara Bölgesi için fırtına alarmı
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da fırtına bekleniyor.

Rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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