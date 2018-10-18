Marmara Bölgesi'nde bugün sağanak yağış bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.
Doğusunda yer yer pus ve sis beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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