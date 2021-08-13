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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 09:12 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 09:20
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Sabah Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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