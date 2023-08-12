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Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Marmara Denizi'nin batısı için fırtına uyarısı yapıldı.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 22:40 - Güncelleme:
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; sabah saatlerinden itibaren başlayarak Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

Ayrıca fırtınayla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği de bildirildi.

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