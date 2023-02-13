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Marmara Denizi metrelerce çekildi! ''Deprem'' sorusuna cevap

Marmara Denizi'nin Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında sular 25 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile halk arasında Kral Yolu olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı. Paniğe neden olan çekilmeyle ilgili açıklama yapan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, 'Bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yok.' dedi.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Marmara Denizi metrelerce çekildi! ''Deprem'' sorusuna cevap
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Marmara Denizi'nde bu mevsimlerde zaman zaman yaşanan gel-gitler yine kendini gösterdi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Denizin 25 metre çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Denizin 25 metre çekilmesi ile bölgedeki vatandaşlar arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen denizin içindeki kayalıklarda ortaya çıktı.

"BÖLGEDEKİ DEPREM AKTİVİTESİYLE ALAKASI YOK"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, yaptığı açıklamada, "Özellikle Poyraz estiğinde her sene Marmara Denizi'nde görülen çekilmelerdir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir. Tekirdağ'da Kral Yolu olarak isimlendirilen Marmaraereğlisi ilçesinin alçak olduğu alanlarda bu çekilme genliği fazla olduğundan dolayı geniş alanda görülmektedir. İnsanlar bu çekilmeden tedirginlik duymakta. Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir. Herhangi bir korkuya gerek yok" dedi.

HER SENE OLAN BİR OLAY

Vatandaşlardan Sırma Yolcu, "Her sene bu aylarda deniz genellikle böyle çekilir. Yani bu Kral Yolu çıkacak kadar çekiliyor. Vatandaşların korkmasına gerek yok. Her sene olan bir olay" ifadelerini kullandı.

  • Marmara Denizi
  • deprem
  • Emre Özşahin

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