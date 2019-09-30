Artçılar sürüyor! Marmara Denizi'nde bir deprem daha

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathane'sinin paylaştığı bilgiye göre, saat 16.43'te Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizde meydana gelen deprem 7.5 kilometre derinlikte yaşandı.
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