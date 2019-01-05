Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20'de merkez üssü Marmara Denizi olan (0,93 kilometre Karacabey Bursa) 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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