Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 8.9 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
Merkez üssü Marmara Denizi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin 8.9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin saati 19.14 olarak açıklandı.
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