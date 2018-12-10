Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilirken, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin dikkatli olmaları istendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA