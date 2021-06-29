İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2021 Salı / 19 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7198
  • EURO
    10,3831
  • ALTIN
    496.977
  • BIST100
    1352.98
Güncel

Marmara Denizi'nde müsilaj mesaisi sürüyor

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce yürütülen çalışmalar ve rüzgarın etkisiyle sahil kesimindeki müsilajın azaldığı görüldü.

AA29 Haziran 2021 Salı 14:20 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 14:20
ABONE OL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar ve rüzgarın etkisiyle sahil kesimindeki müsilajın azaldığı görüldü.

Caddebostan sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkisindeki temizleme çalışmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor.

Maltepe Küçükyalı ve Kartal sahilinde Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara ait ekiplerin katı sıvı emici aracıyla yaptığı çalışmada müsilaj havayla çekiliyor.

Öte yandan Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.