Marmara Denizi'ndeki gemi kazasında hasar tespiti yapıldı

AA 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:29 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:29

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi arasında kalan Doğanaslan mevkisinde dün çatışan "Benitamou" ve "BC Vanessa" isimli gemiler için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde (KEGM) görevli dalgıçlar sualtı kontrollerini, kurtarma uzmanları da incelemelerini yaparak hasar tespitini tamamladı.

Panama bayraklı "Benitamou"nun 4 numaralı ambarında 10 metreye 20 metre çapında hasar meydana geldiği, Barbados Adaları bayraklı "BC Vanessa"nın ise baş kısmında 3 santim genişliğinde ve 2 metre uzunluğunda bir yırtık oluştuğu belirlendi.

KEGM yetkililerinin hazırladığı rapor daha sonra Çanakkale Liman Başkanlığına gönderildi.

Gemilerin son durumları yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

OLAY

Ukrayna'nın Yuzhny Limanı'ndan Çin'in Zhangjiacang (Şangay) Limanına giden 299 metre boyundaki demir cevheri yüklü Panama bayraklı "Benitamou" isimli gemi ile Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan Mısır'ın Tunus Limanı'na giden 172 metre boyundaki buğday yüklü Barbados Adaları bayraklı "BC Vanessa" isimli gemi, dün saat 06.10'da Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi arasında kalan Doğanaslan mevkisinde çatışmıştı.