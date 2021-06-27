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Marmara Denizi'nden 7 bin 430 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 7 bin 430 metreküp müsilajın temizlendiğini bildirdi.

AA27 Haziran 2021 Pazar 14:36 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 14:52
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Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 19'uncu gününü tamamlayan Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aralıksız sürdürdüğümüz temizleme çalışmalarımızda 26 Haziran'da 501 metreküp müsilaj ile birlikte 7 bin 430 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik. 26 Haziran itibarıyla illerimizde, İstanbul'da 3 bin 404 metreküp, Kocaeli'de 447 metreküp, Bursa'da 153 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 776 metreküp, Çanakkale'de 732 metreküp, Yalova'da 1764 metreküp müsilajı 450 bölgedeki çalışmalarımızla temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik."

Denetimlere de hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Kurum, "Çalışmalarımızın 19'uncu gününde toplam 6 bin 887 denetimi tamamladık, 1881 atık su numunesi inceledik, 7/24 online takibimizi sürdürdük. 'Marmara Hepimizin' diyerek denizimizi temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

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