Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 5 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu atandı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜLÜĞÜNE PROF. DR. OKUR ATANDI

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, uzun yıllardır Marmara Üniversitesi'nde görev yapıyordu. Üniversitede akademik ve idari alanda birçok önemli sorumluluk üstlendi. Aynı zamanda İşletme Fakültesi Dekanı olarak da görev yapan Okur, bundan böyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandığı rektörlük görevini ifa edecek.

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

İşte Okur'un akademik, idari ve bilim insanı olarak kariyeri:

İstanbul'da 1970'te dünyaya gelen Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, lisans eğitimini 1992'de Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı.

Okur, 1995'te Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, 2001'de ise doktora derecesini aldı.

1993'ten bu yana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde akademik görev yapan Okur, 2016'da doçent, 2021'de ise profesör unvanını aldı.

2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini yürüten Okur, Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı oldu.

Okur, 60'tan fazla lisansüstü tez yönetti, yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri alanlarında dersler verdi.

Çok sayıda uluslararası kitap ve makale çalışmasıyla bilim dünyasına katkı veren Okur, akademik kimliğinin yanı sıra reel sektörde de aktif rol alarak, yönetim danışmanlıkları, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetici yetiştirme-geliştirme faaliyetlerinde bulundu.

15'e yakın sivil toplum örgütünde kurucu veya yönetici olarak yer alan Okur, 2011-2013 yıllarında SETA'da, 2019'dan itibaren ise İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İBA) ve İş ve Meslek Danışmanları Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2013'ten bu yana Association of Information Technology ve Turing üyeliklerini sürdüren Okur, evli ve dört çocuk babası.