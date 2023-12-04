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  • Marmara'da 5.1'lik deprem! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
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Marmara'da 5.1'lik deprem! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, ekiplerin saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

4 Aralık 2023 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
Marmara'da 5.1'lik deprem! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.

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