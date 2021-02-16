İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2021 Salı / 5 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9222
  • EURO
    8,4023
  • ALTIN
    405.004
  • BIST100
    1573.12
Güncel

Marmara'da aralıklı kar bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı kar yağışı öngörülüyor.

AA16 Şubat 2021 Salı 09:31 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 09:31
ABONE OL

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.

Doğusunda aralıklı kar yağışı tahmin edilen bölgede Kocaeli ve Sakarya'da yoğun kar öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölgede, kuvvetli rüzgar, yoğun kar, buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.