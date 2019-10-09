Marmara'da deprem
Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Marmara Denizi İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saat 09.27'de, 8.3 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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