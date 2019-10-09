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Marmara'da deprem

Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi verilerine  göre, Marmara Denizi İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saat 09.27'de, 8.3 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

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