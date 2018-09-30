Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge geneli, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgar ile kuvvetli yağış sonucu yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle tedbirli ve dikkatli olması isteniyor.