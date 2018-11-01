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Marmara'da hava normalin üzerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, yer yer sis ve pus bekleniyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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