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Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

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Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ( 30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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