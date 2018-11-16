Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor

<p> Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.</p> <p> Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ( 30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.</p>
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