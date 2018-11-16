Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ( 30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.