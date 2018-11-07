Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
- AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Kırklareli'nin kıyı ve İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak öngörülürken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.