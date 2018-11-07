Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Kırklareli'nin kıyı ve İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak öngörülürken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Devlet Tiyatrosu´nda 5 oyun var

İstanbul Devlet Tiyatrosu´nda 5 oyun var

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA