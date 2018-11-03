Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
- AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif kuvvette eseceği öngörülüyor.
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