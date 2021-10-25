Marmara'da 'hayalet ağ' temizliği

AA 25 Ekim 2021 Pazartesi 17:14 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 17:14

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde oluşan müsilaj ile mücadele kapsamında hazırlanan "Marmara Denizi Eylem Planı"nda hayalet ağların bir yıl içerisinde temizlenmesi kararı alındığı belirtildi.

"Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi" projesi çerçevesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ile Marmaraereğlisi Belediyesi ekiplerinin katılımıyla Balıkçı Barınağı ve NATO Limanı arasında kalan bölgede tarama gerçekleştirildiği aktarıldı.

Dalışlarda denizin dibinde yaklaşık 100 metre uzunluğunda terk edilmiş tek parça ağ çıkarıldığı kaydedildi.

"Hayalet ağ" olarak adlandırılan, kaybolan veya bilerek su altına bırakılan uzatma ve misina ağların, uzun yıllar deniz ve iç sularda çözünmediği, pasif olarak avlanmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pasif olarak avlanma süresi, ağların yapıldığı malzemeye, bulunduğu derinliğe, dip yapısına ve hidrodinamik etkenlere göre değişmektedir. Hayalet ağların deniz tabanını kazımakta olduğu, balık ve diğer su ürünlerinin kapana kısılmalarına ve boğulmalarına neden olduğu, denizlerdeki canlı popülasyonlarını, mercan resifleri gibi su altı habitatlarını olumsuz etkilediği, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atmış oldukları yapılan çalışmalar ile görülmektedir. Denizden çıkarılan söz konusu malzemelerin geri dönüşümü ya da tekrar kullanıma sunulması ile ekonomiye kazandırılması, projenin diğer önemli bir kısmını oluşturmaktadır."