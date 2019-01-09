Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinde, bu gece ve yarın kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem nedeniyle bu gece saatleri ile yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinde, kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak beklendiği belirtildi.

Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.