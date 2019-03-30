10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5847
  • 6,2014
  • 231.949
  • 93.784
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Marmara'da parçalı bulutlu hava olması bekleniyor

Parçalı havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı hava beklenen bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SAKARYA'NIN GÜNEY KESİMLERİNE DON UYARISI YAPILDI

Sakarya'nın güney kesimlerinde orta kuvvette zirai don beklenen bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Bölgede etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ile fırtına ve zirai don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

Otogarda tartıştığı eşini 12 metre yükseklikten aşağıya attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK'dan 'Pençe' harekatı

TSK'dan 'Pençe' harekatı

"İsrail karşıtlığı antisemitizm değildir"

'İsrail karşıtlığı antisemitizm değildir'

Seçim sonuçları www.star.com.tr'de

Seçim sonuçları www.star.com.tr'de

Greyder.com'da Yaz Outlet Modellerinde Fırsat!

Greyder.com'da Yaz Outlet Modellerinde Fırsat!

CHP’li belediyenin sayaç kurnazlığı

CHP’li belediyenin sayaç kurnazlığı

Yusuf İslam’dan övgü: O benim kahramanım

Yusuf İslam’dan övgü: O benim kahramanım

İstanbul'da dev terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da dev terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Zamanımız tükeniyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Zamanımız tükeniyor
 

POPÜLER HABERLER

Galaxy Fold´un yeni test videosu yayımlandı

Galaxy Fold´un yeni test videosu yayımlandı

Avrupa'nın en güçlü 10 ordusu belli oldu

Avrupa'nın en güçlü 10 ordusu belli oldu

Seçim yolculuğu başladı

Seçim yolculuğu başladı

3 büyüklerde kadrolara büyük revizyon!

3 büyüklerde kadrolara büyük revizyon!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA