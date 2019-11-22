Marmara'da sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
- AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu ( Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
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