Marmara'da sıcaklık artıyor
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
- AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak.
Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölge genelinde pus ile yer yer sis bekleniyor.
Rüzgarın, batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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