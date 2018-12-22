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Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak.
 
Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölge genelinde pus ile yer yer sis bekleniyor.
 
Rüzgarın, batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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