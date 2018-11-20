Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı çok bulutlu hava hakim olacak.

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülen bölgede yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.