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Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklılarının mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı çok bulutlu hava hakim olacak.

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülen bölgede yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.

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