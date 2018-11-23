Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor

Doğu kesimlerinde hafif yağmur ve sağanak beklenen bölgede, sıcaklıklar 1 ila 3 derece azalacak.
Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esecek kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.