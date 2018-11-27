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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

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Sakarya dışında genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği bölgede yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların 2 ila 5 derece artması öngörülen bölgede rüzgar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esecek.

Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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