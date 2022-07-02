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Marmaraereğlisi'nde tarım alanı yandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan yangında, 15 dönüm buğday, 15 dönüm kanola ekili alan ile 20 dönüm biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
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Çeşmeli Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangının bölgede bulunan yazlık evlere sıçramaması için mahalle sakinleri de alevlere müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki tarlalara sıçradı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de duman nedeniyle görüş mesafesi azalan İstanbul-Tekirdağ yolunda önlem alarak sürücüleri uyardı.

Yangında 15 dönüm buğday, 15 dönüm kanola ekili alan ile 20 dönüm biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.

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