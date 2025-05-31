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  • İki çocuğunun yanında burnunu kırdılar: Marmaray magandaları yakalandı
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İki çocuğunun yanında burnunu kırdılar: Marmaray magandaları yakalandı

Maltepe'de Marmaray'da yolculuk sırasında yer verme tartışmasında çocuklarının yanında babayı darp eden iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 08:25 - Güncelleme:
İki çocuğunun yanında burnunu kırdılar: Marmaray magandaları yakalandı
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Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada başka iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Yalı Mahallesi Süreyyapaşa Tren İstasyonu'nda indi.

Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken, korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. serbest bırakılırken, E.D'nin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, yaşanan tartışma ve kavga anı bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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