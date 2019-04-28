Marmaray'ın üzerine çıkan şahıs elektrik akımına kapıldı
İstanbul Valiliği ''Marmara Sirkeci İstasyonunda iki şahsın aralarındaki iddialaşma sonucu, B.D'nin Marmaray'ın üzerine çıktığı, yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır.' açıklamasında bulundu.
- AA
İstanbul Valiliği, iddia üzerine Marmaray'ın üzerine çıkan bir şahsın yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.00'da Marmara Sirkeci İstasyonunda iki şahsın aralarındaki iddialaşma sonucu, B.D'nin Marmaray'ın üzerine çıktığı, yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı B.D, hastaneye sevk edilmiş, tahkikata başlanmıştır." denildi.
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