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Marmaris açıklarında 23 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris açıklarında sürüklenen 23 sığınmacıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

İHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:10 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:10
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Bugün sabah saatlerinde Marmaris açıklarında içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine belirlenen bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisindeki 14 sığınmacıyı kurtardı.

Marmaris Çiftlik Koyu açıklarında ise yine lastik botun motor arızası sonrası sürüklenen 9 sığınmacının yardım çağrısı üzerine lastik bot içerisindeki 9 sığınmacı Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Sığınmacılar önce Marmaris’e getirilirken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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