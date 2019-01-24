Marmaris ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
Marmaris ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
- AA
Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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