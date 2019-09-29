Akdeniz'de 4.0 şiddetinde korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden yapıalan açıkalamaya göre, 10:50:47'de (TSİ) Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.
Açıklamada 4.0 büyüklüğündeki depremin, 9 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada 4.0 büyüklüğündeki depremin, 9 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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