Marmaris'te korkutan deprem

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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 17:51'de Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17.51'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Marmaris ilçesine 75 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 45 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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