27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Marmaris'te arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motor bölümündeki elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle sürüklenen 'Kayra-Q' adlı teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, akşam saatlerinde Marmaris ilçesinin 40 kilometre açığındaki Çiftlik Mahallesi'ndeki bir koyda meydana geldi. 'Kayra-Q' adlı 14 metrelik teknenin motor bölümündeki elektrik aksamında arıza meydana geldi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 2 kişinin ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlik Mahallesi açıklarında bulunan tekneye yanaşan ekipler, iki kişiyi kurtardı. Tekne sahil güvenlik botuna bağlanarak Marmaris ilçesine getirildi.
 

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Filistinlilerin öldürülmesini mübah gören hahama 'bilgelik' ödülü!

Filistinlilerin öldürülmesini mübah gören hahama 'bilgelik' ödülü!

Kurban seçerken bu uyarılara dikkat

Kurban seçerken bu uyarılara dikkat

Galatasaray'ın Bakayoko taktiği belli oldu

Galatasaray'ın Bakayoko taktiği belli oldu

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı

HDP'li belediye acımadan 170 ağacı kesti

HDP'li belediye acımadan 170 ağacı kesti

Sudan'da geçiş döneminin detayları belli oldu

Sudan'da geçiş döneminin detayları belli oldu

51 ülke diş tedavisi için Türkiye’yi tercih ediyor

51 ülke diş tedavisi için Türkiye’yi tercih ediyor
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA