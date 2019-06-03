27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8745
  • 6,571
  • 248.619
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Marmaris'te çadır tatilini tercih edenler sahillere yerleşti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çadır tatili yapmak isteyenler, ilçe merkezi dışındaki sahilleri doldurdu. İçmeler ve Adaağzı Mahalleleri ile Yalancı Boğaz ve Aktaş Mevkisi'ndeki plajlarda, yaklaşık 200 çadır kuruldu. Pek çok tatilci yemeklerini piknik tüpünde pişirirken, çoğunluğu mangal yaktı. Denize girerek serinlemeye çalışan tatilciler, çadırları önünde dinlenip, kitap okudu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eşsiz güzellikleri ve cennet koylarıyla bilinen Marmaris'in tadını çadır tatili ile çıkarmak isteyenler ilçeye yerleşti. Marmaris ilçe merkezindeki plajlarda çadır kurulmasının yasak olması nedeniyle, yasağın bulunmadığı merkeze yakın kırsal mahaller tercih edildi. İçmeler ve Adaağzı Mahalleleri ile Yalancı Boğaz ve Aktaş Mevkisi'ndeki plajlarda yaklaşık 200 çadır kuruldu. Vatandaşlar yemeklerini piknik tüpte pişirip, zaman zaman mangal yaktı, çay demledi. Denize girerek serinlemeye çalışan tatilciler, çadırları önünde dinlenip, kitap okudu.
 
'HEM UCUZ HEM DAHA KEYİFLİ'
 
Aktaş mevkisi sahilinde 2 çocuğuyla çadır kuran Eskişehirli Ayşe-Mustafa Akalan çifti, "İlk kez Marmaris'e çadır kurmaya geliyoruz. Çok keyifli ve güzel oldu. Bayram tatili boyunca ilçenin deniz gören kırsal mahallelerinde çadır kuracağız. Çadırcılardan bir ricamız var; Lütfen çevrelerini temiz tutsunlar. Çöplerini doğaya atmasınlar. Özellikle bu cennet yeşili, koruyup yangına neden olmasınlar" dedi.
 
İki kız arkadaşı ile birlikte İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi Mevkisi'nde çadır kuran üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Gülben Demir, "Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda burada kalmış ve çok beğenmiştik. Çadırda kalmak çok keyifli oluyor" dedi.
 
Yakınlarıyla İçmeler Sahil Yolu'nda çadır kuran Ahmet Gürpınar, otellerin pahallıya geldiğini belirterek, "Otel pahalıya geliyor ve beton duvarlar arasında kalıyorsunuz. Yeşil ve mavinin buluştuğu cennet sahilde doğa ile baş başa kalmak çok güzel. Mangal yapıyoruz, çayımızı demliyoruz, hem dinlenip hem de anın keyfini çıkartıyoruz" diye konuştu.
 
Uşak'tan tek başına tatile gelen fabrika işçisi Çetin Demir de "Bayramlarda bir yerlere kaçıp, çadır kurmayı seviyorum. Hem ucuz hem de kafamı dinleyip, eşsiz doğa ile baş başa kalıyorum. Ancak çadır kuranlar çevreyi çok kirletiyorlar. Çadırcılardan ricam temiz buldukları doğayı öyle bıraksınlar, ormana ve denize çöp atmasınlar" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan´dan Kur´an-ı Kerim tilaveti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

'Drone'u taşlamıştı... Suç üstü yakalandı

'Drone'u taşlamıştı... Suç üstü yakalandı

Hollandalı gazeteci Ramazan'da bir ilki yaşadı

Hollandalı gazeteci Ramazan'da bir ilki yaşadı

Metrobüs durağında ayak ezdiren şaka

Metrobüs durağında ayak ezdiren şaka

Trump'ın İngiltere ziyareti hakaretle başladı

Trump'ın İngiltere ziyareti hakaretle başladı

Yargıtay'dan emsal karar! O gerekçe yeterli olmayacak

Yargıtay'dan emsal karar! O gerekçe yeterli olmayacak

Kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

'Suriye rejimi İdlib mutabakatını aşındırmaya çalışıyor'

'Suriye rejimi İdlib mutabakatını aşındırmaya çalışıyor'
 

POPÜLER HABERLER

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Türkiye'nin ikinci büyüğü... Korkutan uyarı geldi

Türkiye'nin ikinci büyüğü... Korkutan uyarı geldi

'Boyalı güzeller'lerle ilgili çarpıcı keşif! Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı

'Boyalı güzeller'lerle ilgili çarpıcı keşif! Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı

Pençe Harekatı'ndan son kareler

Pençe Harekatı'ndan son kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA