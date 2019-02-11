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Marmaris'te deniz çekilmesi endişeye neden oldu

Marmaris’te denizin bazı yerlerde 20 metreye kadar çekilmesi, ilçe sakinlerinde deprem olacak endişesine neden oldu.

  • İHA
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Konuyla ilgili konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz ise, "Marmaris sahillerinde aralık ortası ile mart ayları arasında çekilmeler meydana geliyor. Bu durum, atmosferik şartlarda yüksek basıncın neden olduğu doğal bir olaydır. Korkulacak bir durum yok" dedi.
 
Marmaris’te bazı noktalarda 20 metreye kadar deniz çekilmesi, ilçe sakinlerinde deprem olacak endişesine yol açtı. İlçe merkezinden İçmeler Mahallesi’ndeki sahile kadar farklı uzunluklarda deniz çekilmesi ile ilgili konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, "Marmaris sahillerinde aralık ortası ile mart ayları arasında çekilmeler meydana geliyor.
 
Bu durum, atmosferik şartlarda yüksek basıncın neden olduğu doğal bir olaydır. Bu tür atmosferik basınçlarla, denizde 5 ila 30 metre arasında çekilmeler olabilir. Eğer çekilme kısa sürede olup dalgalarla birlikte gelirse o zaman depremin habercisi olabilme ihtimali vardır. Ancak şu anki çekilmede korkulacak bir durum yok" dedi. 

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