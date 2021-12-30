İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2021 Perşembe / 26 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,0508
  • EURO
    14,8366
  • ALTIN
    755.337
  • BIST100
    1896.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Marmaris'te etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Güncel

Marmaris'te etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye son 24 saatte 170,5 kilogram yağış düştü.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 12:49 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 12:49
ABONE OL

İlçede gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Çıldır Mahallesi sahilinde yelkenli bir yat karaya oturdu, Armutalan Mahallesi'nde ise bazı ağaçlar devrildi, yollar kapandı.

Datça, Bozburun, Turunç, Selimiye kara yolunda küçük kaya parçaları yola düştü. Karayolları ve trafik ekipleri yola dökülen kaya parçalarını kaldırdı.

Bozburun, Hisarönü, İçmeler, Armutalan, Çıldır ve Siteler mahallelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Bozburun ve İçmeler mahallelerinde su taşkınları yaşandı.

Siteler, Uzunyalı ve İçmeler mahallelerinde denizin rengi, derelerden gelen yağmur suları nedeniyle değişti.

Belediye, İtfaiye ve Liman Başkanlığı ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma yapıyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye son 24 saatte 170,5 kilogram yağış düştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.