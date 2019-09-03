29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7572
  • 6,3005
  • 282.999
  • 99153.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Marmaris'te orman yangını

MARMARİS'te çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Marmaris- Muğla karayolunun 17'nci kilometresindeki Taşhan mevkiinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye yangın söndürme helikopterleriyle, arazöz ve orman ekipleri gönderildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Markette kadına şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Dakikalarca devam etmiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak: Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

Bakan Albayrak: Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

BM'den Suudi Arabistan ve BAE için çarpıcı karar: Savaş suçu işlediler

BM'den Suudi Arabistan ve BAE için çarpıcı karar: Savaş suçu işlediler

Palu ailesi ile ilgili yeni gelişme

Palu ailesi ile ilgili yeni gelişme

Galatasaray'da o ismin sözleşmesi donduruluyor

Galatasaray'da o ismin sözleşmesi donduruluyor

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

İstanbullu İSPARK'ı konuşurken suya da zam geldi

İstanbullu İSPARK'ı konuşurken suya da zam geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt

RTÜK’ten Netflix açıklaması

RTÜK’ten Netflix açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi

Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi

Beyaz örtüler üzerinde ikiye bölünerek, yaklaşık bir hafta kurumaya bırakılıyor...

Beyaz örtüler üzerinde ikiye bölünerek, yaklaşık bir hafta kurumaya bırakılıyor...

Emine Erdoğan Salda Gölü'nü gezdi

Emine Erdoğan Salda Gölü'nü gezdi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde! Öyle bir özelliği var ki...

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde! Öyle bir özelliği var ki...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA