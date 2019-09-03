Marmaris'te orman yangını
MARMARİS'te çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
- DHA
Marmaris- Muğla karayolunun 17'nci kilometresindeki Taşhan mevkiinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye yangın söndürme helikopterleriyle, arazöz ve orman ekipleri gönderildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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