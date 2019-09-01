Marmaris'te yanan 10 metrelik tekne battı, 3 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik'e saat 13.00 sıralarında, Marmaris'e 4 mil mesafedeki Keçi Adası açıklarında bir teknede yangın çıktığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye botla sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, yangın çıkan 10 metrelik fiberglass teknedeki 3 kişinin denize atladığını gördü. Sahil Güvenlik ekiplerince 3 kişi bota alınarak kurtarıldı. Daha sonra çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, su sıkıp tekneye müdahale etti . Ancak tüm tekneyi saran alevler, yarım saatlik çabaya rağmen söndürülemedi. Akıntıyla sürüklenen tekne, Keçi Adası'na vurdu. Alevlerin adadaki ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nde konuşlu bir söndürme helikopteri bölgeye gönderildi. Ormanlık alana helikopterle su bırakılarak alevlerin ormana sıçramaması için büyük çaba sarf edildi.

Tekne bir süre sonra su alıp batarken, kurtarılan 3 kişi ise Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirildi. Yangının nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.