Marquez, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ivn Duque Mrquez, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" denildi.

Açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemdedir" ifadelerine yer verildi.