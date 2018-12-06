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Marriott otellerinden 500 milyon müşterinin verileri çalındı

Tarihin en önemli hacker saldırılarından biri, ünlü oteller zinciri Marriott otellerinin prestijine ağır bir darbe vurdu.

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Marriott grubuna bağlı çalışan alt otel markası Starwood Hotels’ten yapılan açıklamaya göre, otelin veri tabanına ulaşan hacker’lar, 2014 yılından beri otellerinde kalan 500 milyona yakın otel müşterisinin kayıtlarını çaldılar.
 
Sorunu 19 Kasım’da tespit eden Starwood Hotels yöneticileri veri tabanına erişimi engellediler ancak yapılan soruşturmada 500 milyon misafirin kayıtlı bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı. Bu veriler içinde kimlik bilgileri, email adresleri, telefon numaraları ve kredi kartı bilgileri de yer alıyor.
 
500 milyon kişinin etkilendiği bu hacker saldırısının tarihteki en büyük veri hırsızlığı olabileceğinin altı çiziliyor.
 
Dev otelcilik şirketi Marriott otelleri ise kriz hakkında açıklama yapmak ve soruna bir çözüm bulmak için çalışıyor.
 
(TechInside)

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